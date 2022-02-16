أطلقت عدة تحذيرات عاجلة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الأحد المقبل (صورة)

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه يسود اليوم الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى مائل للدفء على شمال الصعيد شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تقلبات سريعة فى الطقس يومى الجمعة والسبت المقبلين، مشيرة إلى وجود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق فى الساعات الأولى من صباح كل يوم.

وأضافت الأرصاد: "أجواء شديدة البرودة ليلا تصل الى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من والى القاهرة".

وتابعت: "هذه الأجواء المستقرة سمة 48 ساعة القادمة على أن تتبدل الأحوال لتسود حالة من عدم الاستقرار على معظم الانحاء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية بداية من يوم الجمعة 18 فبراير".