/679693/مشادات-بين-عمر-كمال-ونقابة-الموسيقين-والأخيرة-تؤكد-قرار-وقفه-لا-رجعه-فيه

ناقش منذ قليل اللإعلامي شريف عامر في حلقة اليوم من برنامج يحدث في مصر المذاع على قناة mbc مصر، الأزمة الجديدة بين مغني المهرجانات عمر كمال، ونقابة المهن الموسيقية، بعد وقفه عن الغناء.

دوت الخليج ترصد رد فعل عمر كمال على خبر إقافه على الهواء مباشرة

أزمة جديدة بين عمر كمال والنقابة

تحدث المغني عمر كمال عن ما حدث عبر السوشيال ميديا والأخبار التي تداولها بعض الصحفيين غير المهنين، التي أدت إلى إقافه عن الغناء، وقال أنه في الأيام الماضية قدم عدد من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها بعض الحفلات التي تشارك فيها مع نجوم من الوطن العربي، ولكن في إحدى الحفلات منع الأمن بعض الناس من دخول الحفل بعد إكتمال العدد المسموح به للتصدي لجائحة كورونا، وعندما نزل فيديو لهذا المنع، أنتشرت شائعات عن شجارات في الحفالات ناتجة عن الإنفلات الأمني، مما كان سيؤدي إلى إلغاء الحفلات الباقية في جولته، وعندما خرج ليرد على هذه الشائعات من خلالا فيديو على واحد من حساباته الرسمية على السوشيال ميديا جاء الناس يستفزينه وهو كان يرد عليهم بشكل منطقي هادء.

اتهامات الصحفين لعمر كمال

واستكمل عمر حديثه وقال:"خرج بعض الصحفيين وقالوا أني كنت سكران"، وأكد أنهم لم يكن سكران ولم يسئ لأي أحد ولا حتى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، وفوجئ بعدها بخبر منعه عن الغناء الذي صدر من النقابة، دون إبلاغه به بشكل مباشر.

وقام عمر كمال بارسال رسالة صوتية للفنان هاني شاكر يوضح له الأمر بشكل خاص، وأكد له على إحترامه للنقيب والنقابة وبلده مصر.

رد السكرتير العام لنقابة المهن الموسيقية

من جانبه، عرض المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وجهة نظر مجلس إدارة النقابة، حيث قال: "الفنان هاني شاكر مش مجال للكلام"، واستكمل حديثه أن النقابة لم تمنع عمر كمال لما نشروه بعض الصحفيين من شائعات أنه يتحدث تحت تأثير الكحول، ولكن لما بدر منه من كلمات غير لائقة من وجهة نظر النقابة، وهذا القرار لا رجعة فيه وعمر ليس عضوًا بالنقابة ويعمل بالتصريح، وقرار الوقف هذا إحترازي لحين تحقيق النقابة مع عمر كمال.

نقابة المهن الموسيقية ضد عمر كمال

الجدير بالذكر، أنه جاء قرار منع عمر كمال عن الغناء بناءًا على ما بدر منه على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

ونص البيان التوضيحي لنقابة المهن الموسيقية فيما بعد على الآتي:

"ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس ادارة واعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول علي رمز فني وقيمة أثرت علي مدي تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزآ للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وترفض النيل التلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ علي أصالة وريادة الأغنية المصرية".

وأختتم البيان وقال:"ترفض وتدين ظهور أي مطرب مصري علي وسائل السوشيال ميديا ظهورآ غير لائق حديثآ وحركة والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة".