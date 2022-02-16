وزير الخارجية البنينى يستقبل السفيرة المصرية فى كوتونو

جدة - نرمين السيد - استقبل "أورلان أجبنوسيه" وزير خارجية بنين، السفيرة أمل عفيفى، سفيرة جمهورية مصر العربية فى كوتونو، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التنسيق المشترك بشأن القضايا ذات الأولوية للقارة الإفريقية.





هذا، وقد أكدت السفيرة المصرية على دعم مصر لبنين على صعيد بناء وتطوير القدرات والتعاون الفنى، مشيرة فى هذا الصدد إلى الدورات التدريبية المتنوعة التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر من دولة بنين الصديقة. ومن جانبه، أعرب وزير خارجية بنين عن تقديره للمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، مثنيا على الدعم الفنى والتدريبى المقدم من جانب مصر، كما أكد على تطلع بلاده لدفع مستوى التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات.

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