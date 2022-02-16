/679691/نهى-زكي-استمعنا-لكل-الاطراف-بمناقشات-قانون-العمل-لتلافي-المشاكل-السابقة

قالت النائبة نهى ذكي أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، أنها تشرفت بكونها من النواب المعينين بمجلس الشيوخ من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتة النظر إلى فكرة تواجد المراة بالمجلس تحت قبة البرلمان والذي عزز فكرة الجمهورية الجددة .

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وتابعت ذكي خلال لقاءه ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية اكسترا أن الهدف الرئيسي اثناء مناقشات قانون العمل والذي تم الانتهاء، كان يتم السماع لكل الاطراف المعنية بالامر، سواء من العمال او اصحاب الاعمال واعضاء من الحكومة، وذلك من اجل تلافي مشاكل القانون السابق.

نهى ذكي: استمعنا لكل الاطراف بمناقشات قانون العمل لتلافي المشاكل السابقة

وتابعت ان القانون السابق كان به عيوب مثل استمارة 6 والفصل التعسفي، حيث ان القانون الجديد الغى فكرة الاستقالة المسبقة، وأسفر عن وجود محاكم عمالية متخصصة لسرعة التقاضي وانهاء المنازعات.