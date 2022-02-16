/679690/عمر-كمال-يعلق-على-فيديو-إهانته-لهاني-شاكر-مكنتش-سكران-واعتذرت

كشف مطرب المهرجانات الشعبية الفنان عمر كمال، حقيقة الفيديو المتداول والذي تبين من خلاله محاولته لإهانة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدا على أنه كان في كامل وعيه.

دوت الخليجيرصد تعليق عمر كمال على فيديو إهانته للفنان هاني شاكر وقرار وقفه

وقال عمر كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «ما يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة MBc مصر: «كنت بدافع عن نفسي؛ لأن البعض قال إن حفلتي فيها خناقة شوارع، وفي شخص قال لي: هاني شاكر هيمرجحني، قولت له: هاني شاكر بيمرجح اللي مش كويس».

وتابع حديثه: «انا مكنتش سكران مين قال إني سكران؟، وعايز أعرف مين قال عليا كدا في النقابة، وهل عمل لي تحليل يعني عشان يعرف؟».

عمر كمال: اعتذرت لهاني شاكر

وأكد عمر كمال اعتذاره الفنان هاني شاكر، فقال: بعت رسالة للفنان هاني شاكر قولتله أنت جزمتك فوق راسي، ومحدش يقدر يغلط فيك، وبعت لكل أعضاء النقابة، أنا مقدرش أغلط في حد، أنا راجل بشرف بلدي ظهرت أمام 5 آلاف فرد ورفعت علم بلدي».

واختتم حديثه قائلا: «في ناس غلطت فيا من المذيعين، فين حق النقابة عليا؟، وفي ناس جُوَّه بتعرف القرار قبل البيان ما يُنشر، مين بيوجه مين؟».

عمر كمال يهين هاني شاكر

الجدير بالذكر أنه، تداول رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، من فيديو للفنان عمر كمال يسب به الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إذ قال كمال خلاله: «مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو»، جاء ذلك ردا على أحد متابعيه عبر موقع تيك توك قال له: «هاني شاكر هيمرجحك»

ولكن سرعان ما قام عمر كمال بحذف هذا الفيديو من موقع الفيديوهات «تيك توك»، حتى لا تثبت له تلك التهمة.

الأمر الذي دفع نقابة المهن الموسيقية لإصدار قرار بإيقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق، فضلا عن إصدار بيان آخر شديد اللهجة، يفيد بعدم قبول النقابة لفنان بالتلفظ بكلمات خارجة ومسيئة.