/679689/رئيس-برلمانية-مستقبل-وطن-بالشيوخ-القوانين-تخرج-من-مجلس-الشيوخ-كاملة-النضج-بنسبة-90

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخـ ان دور مجلس الشيوخ مهم واثبت عمليا انه يؤدي ما عليه، حيث انه مجلس سياسي يغلب علبه التكنوقراط، سواء في اللجان او الجلسة العامة، مضيفا:" مجلس حكماء كل واحد في تخصصه والقصة يوجد بها اريحية لانه تتم بين العقول ولا يوجد ضغوط على اي شخص ".

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وتابع الخولي خلال لقاءه ببرنامج السلطة التشريعية المذاع على فضائية اكسترا نيوز ان القوانين تخرج من المجلس تامة النضج بنسبة 90%.

رئيس برلماني ة مستقبل وطن بالشيوخ: القوانين تخرج من مجلس الشيوخ كاملة النضج بنسبة 90%

وقال النائب حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ ان قانون العمل يهم عدد كبير من القطاع الخاص، والذي يعد قاطرة للتنمية، منوها ان قانون العمل يوجد به قدر من الحساسية نظرا لاستهدافه التوازن بين صاحب العمل والعامل.

حسام الخولي: قانون العمل وقف في صف العامل المجتهد وضمن المميزات لكل الاطراف

وتابع أنه اثناء مناقشة قانون العمل لم يكن هناك رد فعل عكسي من الجهات التي كان ممثلة سواء عن العمال أو اصحاب المشآت أو اتحاد الصناعات والغرف التجارية، وغير ذلك.

وأكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل ضمن مزايا للعامل وايضا صاحب العمل.

وأكمل رئيس برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ أن القانون دائما كان في صف العامل المجتهد، حيث عنمل على ان يفرق بينه وبين غير المجتهد حتى بالنسبة لصاحب العمل.