مانشستر سيتي يمطر شباك سبورتينج لشبونة بخماسية نظيفة بدوري الأبطال

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انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي وسبورتينج لشبونة، بنتيجة خمسة أهداف دور رد، لصالح السيتي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح الجزائرئ رياض محرز سجل التهديف في المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، من خلالفودين سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أنطونيو أدان ولكن وصلت الكرة لكيفين دي بروين الذي مررها لرياض محرز وسددها الأخير بسهولة في الشباك.

مانشستر سيتي يمطر شباك سبورتينج لشبونة

ضرب برناردو سيلفا بالهدف الثاني في الدقيقة الساسدة عشر من عمر اللقاء، من خلال محرز أرسل الكرة داخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها أحد المدافعين من على القائم الثاني ولكن وصلت لبيرناردو سيلفا الذي أطلق تصويبة قوية ارتطمت في العارضة وسكنت الشباك.

وسجل فيل فودين الهدف الثالث في المباراة في الدقيقة الثانية والثلاثون، من خلال محرز أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء مرت من أكثر من مدافع لتصل لفودين أمام المرمى الذي سدد الكرة علي يسار الحارس داخل الشباك.

ثنائية بيرناردو سيلفا تؤكد الفوز

وجاء برناردو سيلفا بالهدف الثاني له في المباراة والرباع لمانشستر سيتي في الدقيقة الرابعة والأرعون، من خلال رحيم ستيرلينج استلم الكرة داخل منطقة الدزاء جهة اليسار ثم مرر الكرة لسيلفا الذي سدد الكمرة مباشرة على يمين الحارس لتمر الكرة داخل الشباك.

اختتم رحيم ستيرلينج الهدف الخامس والأخير في المباارة في الدقيقة الثامنة والخمسون من عمر اللقاء، من خلال رحيم ستيرلينج أطلق تصويبة مقوسة من خارج منطقة الجزاء مرت في أعلى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سبورتينج لشبونة

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لابورت، جون ستونز، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينج.