/679684/باريس-سان-جيرمان-يخطف-هدف-الفوز-من-ريال-مدريد-في-الثواني-الأخيرة-فيديو

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان، بتقدم الأخير بهدف دون رد، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تلقي البرازيلي كاسيمرو، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بطاقى صفراء بعد تدخل قوي على ماركو فيراتي لاعب خط وسط باريس سان جيرمان، ليتأكد غياب البرازيلي عن المواجهة القادمة مع فريقه بدوري الأبطال، والتي تجمع بين الفريقين في لقاء الإياب بمدينة مدريد.

وصل باريس سان جيرمان أصحاب الأرض الضغط طوال أحداث الشوط الأول، فيما أعتمد ريال مدري الضيف في لقاء اليوم على الهجمات المرتده، ولكن في الدقائق الأخيرة حاول الفريق الملكي أن يعود لفرض سيطرته على الكرة، ولكن الباريسي لم يترك له أي مسافات.

ليونيل ميسي يهدر ومبابي يسجل

تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 62 من عمر اللقاء، ونفذها ليونيل ميسي، ولكن ديبوه كورتوا كان في حضور قوي ليتصدى لركلة الجزاء، ويحرم ميسي من تسجيل هدف الـ 27 في شباك الفريق الملكي.

عاد الفرنسي كيليان مبابي مهاج باريس سان جيرمان، بهدف الفوز والوحيد في المباراة، في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباارة، من خلال مرور ومراوخة لدفاعات ريال مدريد ويسكنها الشباك.

https://twitter.com/_ManarElhelaly_/status/1493707218973249538?s=20&t=ld4sO2dOrixJ63AmlmpDvw

تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، فيراتي.

خط الهجوم: دي ماريا، ميسي، مبابي.

البدلاء: نافاس، إيكاردي، نيمار، دجابا، فينالدوم، دراكسلر، كورزوا، هيريرا، ديالو، سيمونز، إدريسا جاي، كيرير.