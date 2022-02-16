/679682/جبتلي-جلطة-بسمة-وهبة-تهاجم-هاني-شاكر-بسبب-حمو-بيكا

هاجمت الإعلامية بسمة وهبة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بسبب قرار منع مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا من الغناء، مشيرة إلى أنه لم يمتلك شيء من الإنسانية.

دوت الخليج يرصد رسالة بسمة وهبة لهاني شاكر بسبب حمو بيكا

وقالت بسمة وهبة خلال برنامجهت «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة المحور: «حمو بيكا في ابتلاء صعب والتنمر عليه حرام، والمفروض فيه إحساس ولست أدافع عنه كمطرب ولكني أقترح دراسة حالته الإنسانية، وإيجاد الحل لها يا أستاذ هاني».

بسمة وهبة لهاني شاكر: فين الإنسانية

وتابعت بسمة وهبة حديثها موجهة رسالة صارمة للفنان هاني شاكر: «كلنا عايزين مصلحة الفن المصري، ولكن منع مطرب مثل حمو بيكا يعاني من مرض خطير، وويتطلب حقنة ب 130 ألف جنيه كل 3 أشهر حرام، وفين روح الفنان يا أستاذ هاني وفين الإنسانية؟».

بسمة وهبة تتهم هاني شاكر بتسببه في جلطة له

واختتمت بسمة وهبة حديثها، مطالبة هاني شاكر، بضرورة إتخاذ إجراء جديد حول عودة حمو بيكا للغناء، فقالت: «أرجو منك أن تسامح حمو بيكا وتسمحله يغني، ويحصل على التصريح ويرجع تاني ولكن بضوابط، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وأنت جبتلي جلطة على الهواء مباشرة، أما كنت ضد منع المهرجانات وتشجيع الراب، وهو كله كلمات جنسية ومسيئة».

حمو بيكا يتعرض لوعكه صحية

الجدير بالذكر انه، تعرض مؤدي المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك عقب حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر» وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، كشف عنها الصفحة الرسمية للفنان إذ نشرت صورته وهو مستلقي على سرير المستشفى، خاضعًا لرسم قلب، وعلق أدمن الصفحة قائلًا: "أدعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".

حمو بيكا يتعرض لحملة سخرية بسبب «كرشه»

وأثناء ذلك تعرض حمو بيكا لحملة من التنمر الشديد عليه لإنتشار صورة لها من المستشفى ببطن منتفخة بشكل ملحوظ، ليخرج المسؤول عن صفحته الرسمية “الأدمن” بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن صمته ويكشف مرض الفنان مشيرا إلى إصابته بكرونز وهو داء خطير يسبب انتفاخ في البطن ولكنه قد يسبب في بعض الحالات مشاكل وعواقب خطيرة قد تؤدي للوفاة أحيانًا.