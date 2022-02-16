/679681/اتحاد-الكرة-يكشف-سبب-إقالة-شوقي-غريب-من-الجهاز-الفني-للمنتخب-الأولمبي

كشف وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن سبب إقالة شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قرر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في الساعات الماضية عن إقالة شوقي غريب، وسط اتخاذ العديد من القرارات الحاسمة في كرة القدم في الفترة القادمة.

تصريحات وليد العطار

وقال العطار في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الشمس" عبر برنامج "البلدوزر": "تم توجيه الشكر لشوقي غريب بسبب أن أول ارتباط رسمي للمنتخب الأولمبي سيكون في أواخر مارس 2023".

وأردف: "بالتالى لا يوجد داعى لتحمل أعباء مالية، ولن يتم إعلان الجهاز الجديد فى الوقت القريب، كما سيكون لحازم امام ومحمد بركات دورًا في الاختيار الجديد".

واختتم: "وصلت اتحاد الكرة عروضًا لتقديم نماذج جديدة للكرة الموحدة فى الفترة المقبلة، حازم إمام وبركات سيجتمعان مع الشركات ومناقشة العروض واختيار الأفضل للكرة المصرية".

قرارات اتحاد الكرة

1- وليد العطار متحدث رسمي دائم للاتحاد

2- توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي وأيضًا الجهاز الفني لمنتخب الصالات لعدم وجود ارتباطات رسمية.

3- استكمال المناقشة في جلسة قادمة في وجود عصام عبد الفتاح من أجل إجراء بعض التعديلات في لجنة الحكام، وتم توجيه الشكر لوجيه أحمد وعزب حجاج، وعصام عبد الفتاح قدم خطة التطوير.

4- اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف سيارات الإسعاف في القسمين الثاني والثالث والرابع.

5- كل متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول ستكون مجابة لذلك تم تكليف جمال علام بالإشراف على المنتخب الأول ورئاسة بعثة مصر التي ستتوجه للسنغال.

6- تم تعيين خالد كامل مديرًا لإدارة مسابقات القسم الثاني.

7- طُلب من مصطفى عزام أن يعرض تقريره عن مشروع الهدف وما يحتاجه في الأسبوع المقبل.

8- إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر مواليد 2003 أمام سلوفاكيا في شهر مارس المقبل.

منتخب مصر النسائي

9- ستكون هناك مباراتين لمنتخب مصر النسائي أمام غينيا في مارس، وتم تجديد الثقة في أجهزة منتخبات الكرة النسائية.

10- تم تكليف محمد أبو الوفا وعامر حسين تشكيل جهاز فني لمنتخب الشاطئية.

11- تم اعتماد قرار أن يكون دوري القسم الثاني يتكون من 24 فريقًا بداية من الموسم 2023-2024، ومجموعة شمال سيناء ستكون مستقلة بداية من الموسم المقبل.

12- تم تكليف حازم إمام ومحمد بركات لاختيار الكرة الموحدة للموسم المقبل.

13- ملف المفاوضات المالية مع الشركة الراعية تم تكليف الدرندلي وجمال علام للتحدث في الأمور المالية.