الشاعر عماد حسن لصناع «بشتقلك ساعات» الداعم للمثلية الجنسية: «مش هاسيب حقي»

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أقام الشاعر عماد حسن مداخلة هاتفية لأحد البرامج، اليوم 15 فبراير، ليهاجم صناع الفيلم الداعم للمثلية الجنسية "بشتاق لك ساعات"، وأعلن بشكل صريح عندم تنازله عن حقه، وأنه سيلجأ للقانون.

دوت الخليج ترصد سبب هجوم هجوم الشاعر عماد حسن لفيلم بشتاق لك ساعات

عماد حسن عن فيلم بشتاق لك ساعات

وصرح الشاعر عماد حسن في مداخلة تليفونية في أحد البرامج الحوارية، بأن ما حدث من صناع فيلم بشتاق لك ساعات، الذي يحمل نفس اسم الأغنية التي قام بتأليفها للفنانة سميرة سعيد من قبل، والتي تقول: "أيوه بشتاق لك ساعات أيوه بحتاج لك ساعات"، هو أنتهاكًا علنيًا للحقوق والملكية الفكرية.

عماد حسن:"سوف ألجأ للقضاء"

أضاف عماد حسن: "أنا عضو بمجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين في مصر، وهاتحرك قانونيًا لحفظ حقوقي من خلال الشئون القانونية في الجمعية، وأعلن مدى أستيائه من استغلال اسم اغنية قام بتأليفها، كاسم فيلم يدعو للمثلية الجنسية.

فيلم بشتاق لك ساعات في مهرجان برلين

يشارك فيلم بشتاق لك ساعات في مهرجان برلين في دورته 72، وهو الفيلم المصري والعربي الوحيد في المهرجان، وهو يحكي عن قصة حب بين رجلين، وواحد منهما يدخل في صراعات بسبب تعدد العلاقات للآخر، ويعتمد الفيلم فكرة الراوي، التي تقوم بها دنيا مسعود، والتي تحكي على طريقة شهرازاد في ألف ليلة وليلة.

أبطال فيلم بشتاق لك ساعات

يشارك إلى جانب الفنانة دينا مسعود، كل من: أحمد الجندي، سليم مراد، أحمد عوض الله وحسن ديب، وقام بإخراج هذا الفيلم محمد حسن شوقي، وهو مخرج مصري لبناني، يعيش في ألمنيا، ولذلك الإنتاج مصري لبناني ألماني مشترك.

طارق الشناوي عن فيلم بشتقلك ساعات

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي من قبل عن فيلم «بشتقلك ساعات»، وأكد على أن العمل لا يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين، ولكنه مندرج في قسم الـform، ولكنه الفيلم العربي الوحيد الذي يمثل مصر والوطن العربي في مهرجان برلين في دورته القادمة.

تعليق مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة على كلام طارق الشناوي

كتب أندرو محسن الناقد ومدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "مافيش أفلام بتمثل بلادها في المهرجانات، يمكن يكون الاستثناء الوحيد هو الأوسكار اللي هو مش مهرجان لأن في الأوسكار فيه لجنة محددة من كل دولة بتختار فيلم يشارك باسم الدولة فعلًا.. والترشيحات بعد كده بتبقى مكتوبة باسم الدولة، عبارة الفيلم الذي يمثل مصر بتستخدم مجازًا كده لكنها غير دقيقة، الفيلم بيمثل نفسه والأشخاص المشاركين في صناعته، وهما اللي بيسجلوا الفيلم، ومش معنى إن المنتج أو المخرج من مصر يبقى الفيلم بيمثل مصر."

وأستكمل أندرو محسن وقال: "أعتقد ده ليه علاقة بأنه غالبًا بيكون فيه فيلم واحد بس مشارك من مصر في المهرجانات الكبيرة، عشان كده فيه ناس بتستخدم المصطلح ده.. بس مش هتلاقي مثلًا حد في فرنسا ولا إيطاليا ولا أي دولة عندها عدة أفلام في كل مهرجان بتقول إن ده الفيلم اللي بيمثل دولتهم، لأن مافيش حاجه اسمها كده".