رئيس جامعة قناة السويس: الإعلام شريك أساسى فى بناء الوعى والدفاع عن الدولة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور ناصر مندور، أن الإعلام شريك أساسى فى بناء الوعى، والدفاع عن الدولة وهويتها وثوابتها، مشيرا إلى أن نجاح الإعلام الهادف فى مهمته مرهون بمصداقية ما يتم عرضه فى ضوء محددات واضحة لرؤية إستراتيجية بناءة قائمة على الشفافية ومحددة الأهداف.





جاء ذلك أثناء مشاركة رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، فى الندوة التثقيفية التى عقدت بقاعة الأنشطة الطلابية بعنوان "الإعلام وبناء الوعى"، التى حاضر بها الدكتور حسام فاروق نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية.

وأشار مندور -بحسب بيان- إلى حرص الجامعة على انتقاء نخبة من الخبراء فى كافة المجالات لعقد ندوات متميزة للطلاب تساعدهم على تكوين رؤية واضحة لمستقبل مصر ولتوضيح مجهودات القيادة السياسية فى بناء المشروعات القومية التى سيجنى ثمارها الأبناء، مضيفا "إننا نعقد عليهم الكثير من الآمال لبناء جمهوريتنا الجديدة".

وحرص مندور على تقديم الدكتور حسام فاروق، موضحا أنه من أبناء الجامعة ويعد نموذجا مشرفا للشباب.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور جاء فيها دور الإعلام فى الكشف عن المجهودات التى تبذلها الدولة فى مجالات حقوق الإنسان والمشرعات القومية.

بدوره، تطرق فاروق لدور الإعلام فى مكافحة الإرهاب بجميع أنواعه وتشكيل وعى الشباب فى المدارس والجامعات، مشددا على ضرورة الحرص فى استقبال أية معلومة وانتقاء المعلومات الصحيحة؛ إذ يمكن التلاعب بالألفاظ والمعانى والمواقف للترويج لفكر مغلوط.