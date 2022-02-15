/679679/رئيس-محلية-النواب-اللجنة-البرلمانية-الحكومية-تسعى-لايجاد-حلول-عادلة-في-قضية-الايجار-القديم

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية على مسافة واحدة بالنسبة لجميع الاطراف في قضية الايجارات القديمة منوها :" تم دعوتنا من قبل رئيس الوزارء من اجل العمل على وضع رؤية وصياغة واضحة بشأن قانون للايجار القديم، فبالنسبة للحضور البرلماني كان يوجد المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية، والمستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والنائب عبدالله عصر واللواء خالد سعيد".

دوت الخليج

وتابع السجيني خلال لقاءه ببرنامج على مسئوليتي تقديم الاعلامي أحمد موسى المضاع على فضائية صدى البلد، أن الحضور الحكومي كان من بينه وزارات العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، موضحا أن الدولة المصرية تعمل على اقتحام كافة المشكلات من اجل اتخاذ قرارت جاده بشانها ومتوازنة تضمن حلول مرضية لجميع الاطراف، ومن هذه المشكلات كان قانون الايجار القديم والذي تتطلب شجاعة وجراءه من اجل اقتحامه بعد اهماله وتجنبه لسنوات.

رئيس محلية النواب: اللجنة البرلمانية الحكومية تسعى لايجاد حلول عادلة في قضية الايجار القديم

وأوضح السجيني أن هذا القرار يتسبب في عمل فتنة بين افراد المجتمع، مشيرا إلى أنه يوجد حالة ظلم على الملاك، حيث يوجد عدد من الملاك لديهم شقق ايجار قديم ولا يستطيعوا العيش في أي منها.

وأشار رئيس محلية النواب إلى انه سيتم وضع نصوص واضحة لعودة الشقق المغلقة للملاك، بالاضافة وهذا الامر يعد احد المزايا التي ستكون للملاك الفترة القادمة.