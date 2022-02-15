/679676/كسبو-من-ورايا-ملايين-ورموني-ريهام-سعيد-توجه-رسالة-غامضة-للجمهور
وجهت الفنانة والاعلامية ريهام سعيد، رسالة شديدة اللهجة لمنتقديها ومن حاولوا في تصدير افكار خاطئة عنها، أتى ذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
دوت الخليجيرصد رسالة غامضة من ريهام سعيد عبر موقع فيسبوك
وكتبت ريهام سعيد في رسالتها: «حسبي الله و نعم و الوكيل في كل مفتري و في كل افاق ساهم انه يقضي علي مجهود ناس استمر لسنين طويله».
ريهام سعيد تهاجم منتقديها بالحسبنه
وتابعت حديثها: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ساهم انه يصدر فكره غلط عني و عن شخصيتي، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد جاب سيرتي عشان يشدني لمشكله و اطلع في الاخر بتاعت مشاكل لما يكون ليه رد فعل، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد غلط فيه من غير سبب عشان كل ذنبي اني نجحت، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد وقفت جنبه و اتخلي عني في وقت شده و عارفاهم بالاسم و مش هانس، حسبي الله و نعم الوكيل في كل واحد مايعرفنيش و قال كلمه وحشه عني، حسبي الله ونعم الوكيل في كل صحفي كتب خبر في عز ازمتي عشان يقضي علي شغلي و اسمي، حسبي الله ونعم الوكيل في الي اتسبب ان اطفال ماتت كل ما كان البرنامج بيقف، حسبي اله و نعم الًوكيل في كل واحد كتب بوست شتيمه عن جهل لما سمع و ماشافش المهم ان كل دول فاهمين انهم انتصروا غلطانين».
ريهام سعيد: المتعة الحقيقة في طاعة الله
وأضافت ريهام سعيد موضحة: «أنا صحيح اعتزلت لكن انتوا كل يوم بتعرفوني اد ايه انا ناجحه و مهمه و شاطره، عرفتوني قيمه الحياه الحقيقيه و هي الزوج و العيله و الاولاد عرفتوني ان المتعه الحقيقيه في طاعه الله و عبادته شكرا لكن اوعوا تستهونوا بحسبي الله و نعم الوكيل و الله الحق راجع و الاذي راجع تالت و متلت.اما بقي الي رماني في السجن ظلم ده حسابه عند ربنا عسير انا ام سبت ابني عنده شهر من غير رضاعه من غير ما اعمل اي حاجه».
ريهام سعيد: بكتب للناس اللي كسبت من ورايا ملايين ورموني
واوضحت ريهام سعيد سبب حديثها، فقالت: «ليه بكتب الكلام ده دلوقتي عشان لا امللك غير الدعاء و عندي يقين ان حقي راجع . انا عملت كتير بس مكنتش مستنيه شكرا بس مكنتش مستنيه برضوا افتري و اذي كده .خلوا بالكوا في ناس وحشه كتير اوي اوي معدومه الضمير بس ربنا كبير اوي اوي .الحمد لله. كتبت الكلام ده لاني تعبت من الافتري الي في كل حته و المصلحنجيه الي كانوا حواليه الي فص ملح و داب دلوقتي و الناس الي كسبت من ورايا ملايين ورموني في الاخر و خربوا بيتي».
ريهام سعيد توجه نصيحة لجمهورها
واختتمت ريهام سعيد حديثها: «ماتصدقوش كل حاجه تتكتب، من اسبوع في صحفي قال اي ان انا كدابه و افاقه و اني عايشه في دور الضحيه و هو عمره ما شافني و لا قابلني و لا شاف مني حاجه و حسه ان شاء الله تصحي من النوم تلاقي الصراصير ماشيه علي وشك زي ما كان بيحصل لي عشان تعرف اني اقوي من اي حد و عمري ما قلت اني ضحيه باذن الله باذن الله ربنا يعرفك انك ظالم و غلطان و اني اتعذبت في حياتي بسبب امثالاك في جهنم ان شاء الل، ماتصدقوش اي حاجه تنكتب او تتقال علي حد امشوا بكتاب ربنا. عارفه ان معنديش ضهر و لا علاقات و لا نفوذ لكن ايه رب اسمه الكريم العادل القهارانا ولا اخدت صور من علي موبايل و لا شتمت تخان و لا خطفت عيال و لا خليت التعلب يعيط، انا قضيت عمري في خدمه الناس الي هما اهلي يكفيني فخرا اني عمري ما كذبت و لا كنت بوشينو دائما كنت بقول الحق يكفيني ان لغايت دلوقتي محدش عرف يحقق الي انا حققته من غير وسطه و لا امكانيات .انا عمر ما حد طلب مني حاحه معملتهاش بحب و اتقا، .يا رب يا رب يا رب اشوف حقي راجع من كل الي ظلمني قبل ما اموت».
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