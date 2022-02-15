في الشوط الأول .. التعادل السلبي يسيطر علي مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد بدروي الأبطال

سيطر التعادل السلبي علي مجريات الشوط الأول من مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد المقامة حالياً على ملعب "حديقة الأمراء"، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

من ناحيتها قامت جماهير باريس سان جيرمان بإشعال الشماريخ في المدرجات وقامت بتشجيع اللاعبين بحماس شديد وسط حالة من الثقة بتحقيق نتيجة ايجابية أمام نادي ريال مدريد. ويخوض النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد الإسباني بعدما اختاره الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضمن التشكيل الرسمي للمباراة. ووفقاً لشبكة "أوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم عالمياً ​سيبدأ كريم بنزيما مباراته رقم 100 في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الليلة، معادلا كريستيانو رونالدو.

ويسعى باريس سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياجو بيرنابيو والذي سيكون له "القول الفصل" في حسم هوية صاحب بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الباريسي في عقر داره وحسم الصعود قبل مباراة العودة في إسبانيا.

من ناحية أخري رصدت عدسات المصورين حضور الرئيس الأسبق لفرنسا نيكولا ساركوزي مباراة باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد.

وتلقى الرئيس الفرنسي الأسبق دعوة من إدارة نادي باريس سان جيرمان لمؤازرة الفريق في القمة الأوروبية المقامة حالياً على ملعب حديقة الأمراء في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ودائما ما تكون مواجهات باريس سان جيرمان ضد الريال في غاية القوة والندية خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر مباراة بينهما في دور مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، وحسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب بثلاثية، فيما تعادلا بالإياب 2-2.

ويتسلح باريس سان جيرمان في مباراة اليوم بنجمه الأرجنتينى ليونيل ميسي، والذي يمتلك سجل تهديفى رائع في مواجهاته السابقة ضد ريال مدريد، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة، حيث سجل 26 هدفًا أمام الملكي في جميع البطولات، خلال مشاركته فى 45 مباراة، بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

وخرج سيرجيو راموس من حسابات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لتأثره مرة أخرى بمشاكل في الكاحل، حيث تدرب قلب الدفاع وحده طوال هذا الأسبوع.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو، كيم، ماركي ، حكيمي.

خط الوسط: فيراتي، دانيلو ، باريديس.

خط الهجوم: دي ماريا، مبابي، ميسي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، مارسيلو، فالفيردي، لوكا يوفيتش، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، داني سيبايوس، رودريجو، إيسكو، كامافينجا.