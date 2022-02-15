هانى الناظر: تعرضت للإصابة بمتحور دلتا وليس أوميكرون

قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إنه من أكثر الناس حرصا فيما يتعلق بتجنب الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا: "لكن إصابتي بكورونا مش بأيدينا، لأننى طبيب وأتعامل مع عدد كبير من المرضى، وأصبت بالعدوى في عملي.. مفيش تهاون خالص".

وأضاف الناظر خلال مدخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج 90 دقيقة: "أصبت بمتحور دلتا وليس أوميكرون، لذلك كانت الإصابة شديدة، شعرت بصداع كبير وتكسير في الجسم ولم أكن أقوى على الحركة، وارتفعت درجة حرارتي، وعندها علمت أنني مصاب بفيروس كورونا وخضعت للمسحة وكانت إيجابية".

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية، أنه حصل على جرعتين من لقاح كورونا، ولم يحن الدور على الجرعة الثالثة، مشددًا على أن التطعيم لا يمنع من الإصابة لكنه يقلل من حدتها، وأشار إلى أنه لم يفقد حاستي الشم والتذوق لكنه كان مرهقا دوما وكان يشعر بخمول شديد، متوقعا تناقص أعداد الإصابات محليا وعالميا.

وقال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، إنه دخل المستشفى بعدما استمرت درجة حرارته في الارتفاع، موضحًا: "كل الأرقام التي تعبر عن حالتي الصحية لم تكن منضبطة، ولكن في المستشفى تحسن الحال كثيرًا".

وأضاف الناظر: "كنت أحصل على بروتوكول علاج في المنزل، وتم تغييره بعد دخول المستشفى، وتحسنت حالتي الصحية، وكان شرب المياه من أهم عناصر علاج كورونا، لأنها مهمة للجهاز المناعي وتنشط الدورة الدموية وتطهر الجسم من السموم".

وتابع أستاذ الأمراض الجلدية: "حالتي الصحية تدهورت كثيرا بعد 10 أيام من بداية الأعراض، لكن بفضل الله وبفضل دعاء الناس ومساعدة الأطباء تحسنت حالتي الصحية".

وأشار إلى أنه كطبيب أمراض جلدية رصد أعراض كثيرة في متلامة ما بعد كورونا، منها الحساسية وسقوط الشعر، مشددًا على أهمية تناول المياه والحرص على تناول السلطة الخضراء يوميا وأكل بعض الفواكه مثل الجوافة والرمان والحرص على المشي في الهواء الطلق نصف ساعة يوما بعد يوم، والنوم المتواصل 7 ساعات والابتعاد عن كل مسببات التوتر والشد العصبي.