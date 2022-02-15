الأبحاث العلمية تشارك فى إعداد الكوادر الطلابية بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من طلاب جامعة الأزهر، فى إطار دعمها لفعاليات الملتقى الأول لإعداد الكوادر الطلابية الذى تنظمه جامعة الأزهر.





وقالت مديرة المدينة منى عبداللطيف، فى التقرير الذى رفعته لـ وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بهذا الشأن، إن مدينة الأبحاث العلمية فتحت أبوابها لطلاب جامعة الأزهر ضمن فعاليات الملتقى الذى تنظمه الجامعة تحت عنوان "طلاب من أجل مصر"، الذى يقام تحت رعاية الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة.

وأضافت أن ذلك يأتى فى ظل توجهات الدولة نحو تحقيق ريادة علمية ترتقى بالمستوى التعليمى وربط الجامعات بالمراكز البحثية؛ لرفع قدرات الطلبة وتشجيعهم على البحث العلمى، وسعى المدينة لتحقيق محاور الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

وأشارت مديرة المدينة إلى أن عدد الطلاب المشاركين بزيارة المدينة بلغ 188 طالبًا وطالبة من جميع كليات فروع جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، موضحة أن زيارة المدينة كان من ضمن فعاليات الملتقى؛ لكونها أحد الصروح العلمية فى محافظة الإسكندرية؛ لرفع وزيادة الوعى والانتماء الوطنى للطلاب.

وأوضحت أن فعاليات الزيارة شملت عرض فيلم تسجيلى عن نشاط المدينة ومعاهدها البحثية، كما تم تقسيم الطلاب لمجموعات حسب التخصص على المعامل البحثية بالمدينة؛ للتعرف على الأنشطة البحثية الجارية من خلال أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

وأكدت منى عبداللطيف أن المدينة تسعى للمساهمة بشكل فعال وعملى فى تنمية مهارات الطلاب؛ لمواكبة التطور التقنى وربطهم بسوق العمل المحلى والدولى؛ لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة مسيرة العلم والبحث والتنمية وحل مشكلات المجتمع.

ولفتت إلى أن طلاب جامعة الأزهر بالكليات العملية قد شاركوا فى المدارس الصيفية والشتوية، التى أقيمت عبر الإنترنت، والتى تقدمها مدينة الأبحاث العلمية كل عام، إلى جانب حضور بعض الطلاب للتدريب بمعاهد المدينة المختلفة، وقد أشاد الطلاب بقيمة الفرصة التى حصلوا عليها من خلال الخدمات العلمية والخبرات التى قدمتها لهم مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.