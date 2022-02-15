ننشر كراسة شروط شقق دار مصر 2022 بـ7 مدن

جدة - نرمين السيد - يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إجراءات الحجز فى شقق الإسكان المتوسط سكن مصر وجنة ودار مصر يوم الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجارى، لوحدات سكنية جاهزة للتسليم الفورى للمواطنين متوسطى الدخل.





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