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جدة - نرمين السيد - نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022
وأعلن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية للفصل الدراسى الأول 2021/2022 بنسبة نجاح 81.83٪.
وتقدم لآداء الإمتحان ( 136817 ) طالب وطالبة حضر منهم 136142، ووصلت نسبة النجاح فى الإعدادية العامة 81.59٪ وتقدم لأداء الإمتحان (134660 ) طالب وطالبة حضر منهم (134115 ).
وهنأ محافظ الشرقية الناجحين فى إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسى مشيدا بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادى على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقى الشعوب.
تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022
ويمكن لطلاب وأولياء الأمور، تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2022 من خلال الرابط الرسمى للبوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا
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