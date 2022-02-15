عاجل- شبورة وصقيع .. الأرصاد تحذر من عدم استقرار الطقس (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الأرصاد الجوية توقعاتها، لحالة الطقس، مؤكدة أنه يسود أجواء شديدة البرودة ليلًا تصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد وشبورة مائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.





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