جدة - نرمين السيد - وأصبح البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة ومحافظات مصر برقم الجلوس، هو السائد على محركات البحث خلال الساعات الجارية، بعد إعلان محافظات الجمهورية اعتمادها بشكل رسمى.

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