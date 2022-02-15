«تلفظ بكلمات غير أخلاقية».. نقابة الموسيقيين تكشف سبب وقف عمر كمال

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دوت الخليجيرصد بيان نقابة المهن الموسيقية بشأن وقف مطرب المهرجانات عمر كمال

وقالت نقابة الموسيقيين في بيانها: «ترفض نقابة المهن الموسيقية مجلس ادارة واعضاء الجمعية العمومية أي تجاوز أو تطاول علي رمز فني وقيمة أثرت علي مدي تاريخها الأغنية المصرية وعاصرت عظماء وظلت رمزآ للعطاء والتفاني مثل الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وترفض النيل التلفظ علي شخصه من أي طامح أو حالم بالنيل منه حيث تاريخه ممتد ومثمر في الحفاظ علي أصالة وريادة الأغنية المصرية»

نقابة الموسيقيين تتهم عمر كمال بالتلفظ بكلمات غير آخلاقيه

وتابع البيان: «ترفض وتدين ظهور أي مطرب مصري علي وسائل السوشيال ميديا ظهورآ غير لائق حديثآ وحركة والتلفظ بكلمات لها دلالات موحية وغير أخلاقية تحط من قيمة وقدر الفنان المصري وتخدش حياء الجماعة».

هاني شاكر يحيل عمر كمال للتحقيق

ويؤكد بيان نقابة المهن الموسيقية الجديد ما تداوله رواد السوشيال ميديا في الساعات القليلة الماضية، من فيديو للفنان عمر كمال يسب به الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إذ قال كمال خلاله: «مفيش حد يقدر يمرجحني يا قلبي، مفيش حد بيعرف يمرجحني، أنا بشتغل وفرقتي في كل حتة، جوه وبرا، وفوق وتحت يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو»، جاء ذلك ردا على أحد متابعيه عبر موقع تيك توك قال له: «هاني شاكر هيمرجحك»

ولكن سرعان ما قام عمر كمال بحذف هذا الفيديو من موقع الفيديوهات «تيك توك»، حتى لا تثبت له تلك التهمة.

من جانبه أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرار بايقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق.

أعمال عمر كمال خلال الفترة المقبلة

وكان عمر كمال يستعد خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة من المقرر أن يشارك بها صانع المحتوي الشهير «كوكسال بابا»، وطرح كمال البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، والذي ظهر به كوكسال بابا مع عمر كمال وعدد من الراقصات الاستعراضية، ومن المقرر أن تحقق هذه الأغنية نجاحات ساحقة منذ بدء طرحها عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب».

كما أعلن عن موعد إصدار الأغنية على موقع الفيديوهات يوتيوب، عن طريق نشر جزء تشويقي من فيديو الأغنية، وعلق على الفيديو: أغنية " البنات " الساعة ٦ ع اليوتيوب.