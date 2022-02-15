/679672/بعد-توجيهات-الرئيس-بتطويرها قها-تشارك-فى-جلفوود-دبى

فى اطار توجيهات الرئيس السيسى بتطوير شركتى قها وادفينا لمواكبة التطورات العالمية فى مجال صناعة الاغذية والمنافسة مع كبرى الشركات المحلية والدولية.

دوت الخليج شاركت قها فى معرض الجلفوود ٢٠٢٢ لاول مرة بجناح داخل اهم واكبر صالة بالمعرض ( صالة ال مكتوم ) حيث يمثل المعرض عودة اشتراك الشركة فى مثل هذه المناسبات والمعارض الدولية تحت شعار ( عودة الزمن الجميل بنكهة العصر الحديث ). بعد توجيهات الرئيس بتطويرها.. قها تشارك فى جلفوود دبى وقال الدكتور علاء الدين ناجى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب ان منتجات الشركة بعد تطويرها لاقت اعجاب وقبول كافة الزوار والعارضين حيث قام الوزير المفوض التجارى اشرف حمدى رئيس التمثيل التجارى المصرى بدبى بزيارة جناح الشركة والدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء واعضاء المجلس التصديرى للصناعات الغذائية بتفقد الجناح الخاص بالشركة ومشاهدة المنتجات بعد تطويرها ودارت مناقشات وشرح تطوير المنتجات. وحصلت الشركة فى اليوم الاول على اتفاق مبدئى على وكالة حصرية بدولة الامارات العربية وكثير من الطلبيات لاسواق البحرين - السودان - كندا - امريكا وعدد من الدول.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد توجيهات الرئيس بتطويرها.. قها تشارك فى جلفوود دبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.