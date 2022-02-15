جدة - نرمين السيد - زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الأول، بعد اعتمادها بشكل رسمى خلال الساعات الماضية، ليزداد البحث عن رابط الاستعلام عن نتيجة الإعدادية عبر محركات البحث المختلفة.





واعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة الصف الثالث، ليزداد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الأول. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة وجاءت نسبة نجاح الطلاب المتقدمين للامتحان 72.3 %، بينما كانت نسبة الرسوب 27.7 %، وفى نفس الوقت قام سيادته باعتماد نتيجة الترم الاول للصف ذاته بالنسبة للمكفوفين حيث جاءت نسبة النجاح 74%، أما نسبة النجاح لضعاف السمع والصم كانت مرتفعة حيث وصلت الى 97.2 %. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الأول ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة الترم الأول عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من هنا بإدخال رقم الجلوس.

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