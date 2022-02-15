/679667/مرثا-محروس-مشاركة-مصر-بالقمة-الإفريقية-الأوربية إعادة-هيكلة-لرؤيتها بآليات-التطوير-علي-المستوي-الدولي

دوت الخليج

حيث قالت مشاركة مصر بمثابة إعادة هيكلة لرؤية مصر في آليات التطوير علي المستوي الدولي فمن المثير أن تجد أرضية مشتركة لتلاقي قارتين وتوحيد رؤيتهم الاستراتيجية التنموية مؤكدة أن العالم تأثر بجائجة كورونا ولابد من وضع أسس مبدأية لمواجهة التحديات الناتجة عنها.

مرثا محروس: مشاركة مصر بالقمة الإفريقية الأوربية إعادة هيكلة لرؤيتها بآليات التطوير علي المستوي الدولي

كما أكدت "محروس" أن مشاركة مصر في القمة تدعم وجودها الريادي علي القارة وأنها تحافظ على مكانتها علي رأس أفريقيا وأشارت إلي مدي تمكن الدولة من فتح ملفات تمس مستقبل القارة الإفريقية وإتاحة مجال للمناقشة في الحفاظ علي الاستقرار العام للمنطقة وايضا طرح ملف التغيير المناخي خاصة وأن مصر حظت بإطلاق الدورة ال٢٧ من قمة الأمم المتحدة حول تغيير المناخ لعام ٢٠٢٢ وبالتأكيد هذا ينعكس بالايجاب علي الاقتصاد المصري والاستثمارات لافتة "وكيل لجنة الاتصالات" أن التطور التكنولوجي الملحوظ وإدخاله علي المشاريع الجديدة سوف تعزز من وضع مصر الدولي مشيرة إلي أن مصر لا تتوقف عن المباحثات في الشئون الإفريقية.