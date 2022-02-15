وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس عن عمر 52 عامًا

/679665/وفاة-الفنان-الكويتي-جاسم-عباس-عن-عمر-52-عاما

رحل عن عالمنا منذ قليل، الفنان الكويتي المعروف جاسم عباس، عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها المستشفى ليلقى أنفاسه الأخيرة هناك.

دوت الخليجيرصد وفاة الفنان جاسم عباس بعد صراع مع المرض

وجاء نبأ وفاة الفنان الراحل على الصفحة الرسمية الإعلامية مي العيدان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ كتبت: «انتقل إلى رحمة الله الفنان جاسم عباس إنا لله وإنا اليه راجعون بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة".

وأضافت مطالبة الجمهور بالدعاء له: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته وأنزله منزلًا حسنًا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين وتجاوز عن سياءاته كما باعدت بين المشرق والمغرب وامسح على قلب زوجته وأبنائه ومحبيه.. لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت».

​​

من هو الراحل جاسم عباس

جاسم عباس ممثل إيراني مقيم بدولة الكويت ومن أبرز أعماله مسرحيات "الحبوبة، سندريلا، فيدو ديدو"، وعلى الشاشة الصغيرة قدم: "جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر".

الموت يفجع عدد من نجوم الفن في الأيام الماضية

الجدير بالذكر أنه شهدت الساحة الفنية في الأيام القليلة الماضية، وفاة عدد كبير من نجوم الفن سواء منهم أو أقاربهم، ووصل هذا الحظ إلى المنتج محسن جابر الذي أعلن منذ قليل وفاة والدته.

وكتب محسن جابر، عبر حسابه على "فيسبوك": "بسم الله الرحمن الرحيم.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" صدق الله العظيم.. توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي الحاجة قدرية السيد علي الجزار".

ورحل عن عالمنا الفنان والمخرج جلال الشرقاوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت عبير الشرقاوي، ابنة الراحل جلال الشرقاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبر وفاة والدها، وكتبت: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. بابا في ذمة الله اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه".