ليلة الأبطال: تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة باريس سان جيرمان في لقاء الدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في العاشرة مساء، في لقاء يشهد علية ملعب حديقة الأمراء بباريس، والتي تحضن لقاء الذهاب بين الفريقين.

تشكيل ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

وتبث قنوات ليبيا الرياضية مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، على القمر الصناعي النايل سات.

يغيب الإسباني سيرخو راموس مدافع الفريق الفرنسي باريس سانجيرمان وريال مدريد السابق، وذلك بسبب تعرضة للإصابة في الركبة، حيث لم يقدم اللاعب المستوي الذي كان من المتوقع أن يظهر فيه منذ الأنضمام إلي باريس وترك جدران الملكي لأنه كان صاحب الأهداف الحاسمة والمشاركات العديدة والبطولات الكثيلرة التي حصدها طوال تواجده مع الفريق الإسباني.

تاريخ مواجهات الفريقين

ألتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في 10 مواجهات ، من خلالهم استطاع ريال مدريد من تحقيق 4 انتصارات، فيما باريس فاز فى 3 مواجهات ، وحضر التعادل في 3 مباريات.

يبحث الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان، في لقاء اليوم عن التهديف في شباك ريال مديري، والتي غاب عنها منذ 4 أعوام، قبل رحيله من برشلونة في بداية الموسم الجاري، وغيابه عن مواجهة كلاسيكو الأرض.

راموس عن مواجهة ريال مدريد

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".