/679659/ليلة-الأبطال-تشكيل-مباراة-مانشستر-سيتي-وسبورتينج-لشبونة

أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن تشكيل فريقه لمواجه سبورتينج لشبونة، في لقاء يجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضيف ملعب "جوزيه ألفالادي" مباراة الفريقين في إطار منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري الأبطال.

تشكيل مانشستر سيتي أمام سبورتينج لشبونة

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لابورت، جون ستونز، روبن دياز، كانسيلو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: محرز، فيل فودين، رحيم ستيرلينج.

مانشستر سيتي بالدوري

حقق مانشستر سيتي الفوز على نظيره برينتفورد بنتيجة 2/0، ضمن مباريات الأسبوع الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيطر مانشستر سيتي على معظم مجريات المباراة، وهدد لاعبوه مرمى برينتفورد، حتى أستطاعوا أن يحرزا هدفين ليواصلوا تصدرهم للدوري.

وأفتتح رياض محرز الأهداف في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، صم عزز كيفين دي بروين بالهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الجانب الأخر خسر توتنهام أمام ساوثهامبتون بنتيجة 3/2، ليبتعد الفريق عن مراكز التوب فور.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وليستر سيتي

انتهت أحداث المباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي، بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة لصالح مانشستر، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح البلجيكي كيفين دي بروين لاعب خط وسط ماشستر سيتي سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، من خلال تمريرة من فيرناندينو قابلها كيفين دي بروين بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وسجل الدولي الجزائري رياض محرز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الرابعة عشر من عمر المباراة، من خلال نقطة الجزاء.

وسجل إلكاي جوندوجان الهدف الثالث في الدقيقة الواحد والعشرون من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية من جواو كانسيلو من جهة اليمين أبعدها كاسبر شمايكل فتابعها إيلكاي جوندوجان يتسدبدة سكنت يمين المرمى.