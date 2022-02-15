/679658/ليلة-الأبطال-تشكيل-باريس-سان-جيرمان-أمام-ريال-مدريد

أعلن ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال مدريد، في لقاء يجمع بين الطرفين في الدور الـ 16 من دور أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مبراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في العاشرة مساء، في لقاء يشهد علية ملعب حديقة الأمراء بباريس، والتي تحضن لقاء الذهاب بين الفريقين.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، فيراتي.

خط الهجوم: دي ماريا، ميسي، مبابي.

البدلاء: نافاس، إيكاردي، نيمار، دجابا، فينالدوم، دراكسلر، كورزوا، هيريرا، ديالو، سيمونز، إدريسا جاي، كيرير.

يغيب الإسباني سيرخو راموس مدافع الفريق الفرنسي باريس سانجيرمان وريال مدريد السابق، وذلك بسبب تعرضة للإصابة في الركبة، حيث لم يقدم اللاعب المستوي الذي كان من المتوقع أن يظهر فيه منذ الأنضمام إلي باريس وترك جدران الملكي لأنه كان صاحب الأهداف الحاسمة والمشاركات العديدة والبطولات الكثيلرة التي حصدها طوال تواجده مع الفريق الإسباني.

تاريخ مواجهات الفريقين

يبحث الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان، في لقاء اليوم عن التهديف في شباك ريال مديري، والتي غاب عنها منذ 4 أعوام، قبل رحيله من برشلونة في بداية الموسم الجاري، وغيابه عن مواجهة كلاسيكو الأرض.

ألتقي باريس سان جيرمان وريال مدريد في 10 مواجهات ، من خلالهم استطاع ريال مدريد من تحقيق 4 انتصارات، فيما باريس فاز فى 3 مواجهات ، وحضر التعادل في 3 مباريات.

راموس عن مواجهة ريال مدريد

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".