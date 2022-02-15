/679656/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-يعود-إلى-القاهرة-بعد-زيارته-الرسمية-لمملكة-البحرين

عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير 2022 إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى مملكة البحرين ،تلبية للدعوة المُوجهة من السيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني.

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وقد شهدت تلك الزيارة نشاطاً مُكثفاً للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث عقد سلسلة من المباحثات المُوسعة مع عدد من المسئولين البحرينيين رفيعي المستوى، في مُقدمتهم جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين ، وصاحب السمو الملكي الأمير/ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ،والسيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني ،والسيد/ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، حيث تناولت تلك المُباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة على الصعيد البرلماني، كما شهدت تلك اللقاءات تبادل الرؤى إزاء القضايا والمُتغيرات الإقليمية والدولية.

المستشار الدكتور حنفي جبالي يعود إلى القاهرة بعد زيارته الرسمية لمملكة البحرين

وكان قبلها قد توجه المستشار الدكتور حنفى جبالي ، رئيس مجلس النواب ، والوفد البرلماني المرافق صباح اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري إلى مقر مجلس النواب البحرينى لحضور جانب من الجلسة العامة للمجلس، في إطار زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين .

وقد ألقت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة رحبت فيها بالوفد البرلماني المصرى برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب ، مُعربةً عن بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة التي تأتى تعزيزاً للعلاقات الأخوية والثنائية الوطيدة ، وتفعيلاً لدور الدبلوماسية البرلمانية المشتركة وتبادل الخبرات بين مجلسي النواب المصري والبحريني للإطلاع على إنجازات المسيرة التنمية الشاملة للبلدين الشقيقين ، مُشيدةً بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة .

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد التقى مع صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين رئيس مجلس الوزراء، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن العلاقات السياسية المصرية - البحرينية تعكس عُمقاً خاصاً ينعكس بدوره على العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

المستشار الدكتور حنفى جبالي يحضر جانباً من الجلسة العامة لمجلس النواب البحريني

وخلال اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بجهود صاحب السمو الملكي ولي عهد مملكة البحرين النوعية والمُتميزة في عدد من القضايا ذات الأهمية القصوى مثل التنمية الاقتصادية والاستثمار وحماية البيئة وتحقيق التنمية المُستدامة.

من جانبه، عبر صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة عن بالغ تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على أن العلاقات المصرية – البحرينية تتمتع بوضعية مُتفردة في ضوء التنسيق المصري – البحريني على كافة الأصعدة والمستويات وإزاء مختلف القضايا التي تهم كلا البلدين الشقيقين.