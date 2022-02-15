/679655/عمر-كمال-يتجاهل-قرار-وقفه-ويحتفل-بنجاح-حفله-في-أمريكا-فيديو

تجاهل عمر كمال قرار وقفه التي أصدرته نقابة المهن الموسيقية منذ قليل، حيث قام عمر بنشر فيديو له وهو يغني على المسرح، يحتفل من خلاله بنجاح حفلاته، والتي كان آخرها حفلته في الولايات المتحدة الأمريكية.

دوت الخليج يرصد تجاهل عمر كمال لقرار وقفه وينشر فيديو وهو يغنبي على المسرح

عمر كمال يغني على المسرح بعد قرار وقفه

ونشر عمر كمال فيديو له وهو يغني على المسرح في حفلته بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه باسم الأغنية التي يغنيها:"بحبك"، وجاءت تعليقات الجمهور على هذا الفيديو، على النحو الآتي: " هيتحقق معاك يابا"، وآخر كتب:"هو ده الكلام هو ده الأغاني يا عمر".

قرار وقف عمر كمال عن الغناء

وكانت قد أصدرت نقابة المهن الموسيقية منذ قليل برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان رسمي تؤكد من خلاله وقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، جاء فيه الآتي: قررت نقابة المهن الموسيقية ايقاف تصريح المطرب عمر كمال واستدعاءه للتحقيق نظرا لما بدر منه على وسائل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»

حفلة عمر كمال في عيد الحب

هذا وأقام عمر كمال عدد من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الماضية، كان آخرها أمس14 فبراير، بمناسبة عيد الحب، خلالها قام عمر برفع العلم المصرى على المسرح.

عمر كمال يوجه رسالة لمنتقديه

من ناحية اخرى، رد مغني المهرجانات عمر كمال على كل الذين ينتقدوه ويقللون من نجاحه ويهاجموه، برسالة صريحة وواضحة، وقال:" أنا طلعت لقيت جوايا حب لحاجة أسمها غنا .. سعيت ف السكة ديه وربنا سبب الأسباب والدنيا مشيت معايا و رزقنى من وسع بعد ضيقة و تعب .. ممكن أكون صح و بعمل خير وممكن أكون غلط وهخش النار .. ده موضوع هنعرفه ف الاخرة لما نقف قدام ربنا".

رأي حمو بيكا في عمر كمال

قال حمو بيكا أثناء استضافته في برنامج وشوشة، من تقديم أحمد الهواري ويمنى علي، أن عمر كمال مغني شعبي، ورفضه لهذا اللقب ليس في محله، حيث قال بيكا:"المهرجانات الشعبي هي اللي خلت عمر كمال يركب عربيات ويعيش العيشة اللي هو فيها دلوقت".