الأرصاد: عدم استقرار حالة الطقس بداية من الجمعة وحتى الأحد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم استقرار فى الأحوال الجوية تبدأ يوم الجمعة وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، مع توقعات سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة ونشاط للرياح.
وأضاف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، تقديم الإعلامي سيد على، أن هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية تؤثر على حركة الملاحة البحرية من يوم الجمعة إلى يوم الأحد المقبل.
وكشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة خلال الفترة من يوم الجمعة حتى الأحد قائلا: "درجة الحرارة تتراوح ما بين 16 إلى 17 درجة، مع نشاط الرياح التى تؤدي الإحساس ببرودة الجو، وأن حالة عدم الاستقرار طبيعية".
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