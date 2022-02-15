جدة - نرمين السيد - أعلن قطاع الكهرباء ببنى سويف أنه تقرر فصل التيار عن مناطق (حوض الدلالة وشارع عبد السلام عارف وحلمى الملط وطريق السادات ومساكن حوض الدلالة وشارع إسلام وأبراج الأوقاف ومستشفى الدعوة) بمدينة بنى سويف، يوم السبت المقبل 19 اعتبارا من 8 صباحا حتى الساعة 11.30 صباحا؛ لإجراء الصيانة الدورية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السبت.. فصل الكهرباء عن مناطق فى بنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.