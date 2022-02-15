انتخابات نقابة المهندسين.. هانى ضاحى يعلن تفاصيل المعاش التكميلى (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال هانى ضاحى، نقيب المهندسين، إن النقابة تعد مشروعات يسمى المعاش التكميلى للمهندسين، وسيعتمد فى جزء منه على سداد اشتراكات من المهندسين بينما ستتحمل النقابة الباقى.





جاء ذلك خلال مؤتمر انتخابى عقده نقيب المهندسين والمرشح فى الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الجارى على منصب النقيب، بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تجرى انتخابات نقابة المهندسين لرؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية، ونصف أعضاء مجالس الشعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات، وذلك يوم الجمعة 25 فبراير الجارى، على أن أن يكون يوم الجمعة 4 مارس المقبل هو موعد انتخاب النقيب العام والأعضاء المكملين، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين. وستجرى الإعادة على منصب النقيب يوم الجمعة 11 مارس، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

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