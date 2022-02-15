/679652/هند-صبري-علاقتي-بوالدتي-مبنية-على-الخوف-وبحاول-أكسر-ده-دلوقتي

تحدثت الفنانة هند صبري عن علاقتها بوالدتها، خاصة بعدما صرحت في وقت سابق بأنها متربطة بوالده بشكل أكبر، بسبب صعوبة التعامل مع والدتها.

دوت الخليجيرصد تصريحات هند صبري عن والدتها في برنامج ABtalk

وقالت هند صبري خلال برنامج ABtalk الذي يقدمه أنس بوخش عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: «علاقتي بوالدتي كانت مبنية على خوف، فكانت عصبية جدا ومبتعرفش تتحكم في دا، لكن أنا دلوقتي قريبة ليها اكتر وبحاول أكسر ده».

وتابعت: «في تونس تقاليد الأسرة الكلام اللي بيوجع، ودي حاجة بتضايقني، ودلوقتي بقول لماما اني في كلام كانت بتقوله بكنتي ازاي بتقولهولي، لكن دلوقتي بقيت فاهمة ده».

واختتمت هند صبري حديثها: «فخورة بتغير والدتي واني بقيت بعرف أقولها اللي بيضايقني بالحب».

إنجازات هند صبري في 2021

الجدير بالذكر أنه رغم طفولة هند صبري الصعبة الا أنها حققت عدد كبير من الإنجازات، وبدأت إنجازات هند صبري فى شهر يناير 2021، بحصولها على وسام الفنون والآداب الفرنسى برتبة ضابط كأول امرأة تونسية وأصغر عربية تتحصل على هذا الوسام، وفى شهر فبراير 2021، أعلنت هند، عن بداية تصوير مسلسها الجديد "البحث عن علا"، ثم مشاركتها فى موكب المومياوات الملكية فى مصر رفقة عدد من النجوم والفنانين، إضافة إلى عرض مسلسل "هجمة مرتدة" أمام النجم أحمد عز، والذى عرض خلاله موسم دراما رمضان الماضى.

واحتفلت هند صبري بهذه الانجازات من خلال فيديو 4 دقائق تستعرض به جملة إنجازاتها من بداية شهر يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر من نفس العام، وعلقت عليها، قائلة: «2021 في 4 دقائق، سنة سعيدة على الجميع».

هند صبري تتعرض للتنمر في مصر

وكانت قد كشفت الفنانة هند صبري لأول مرة تعرضها للتنمر داخل مصر بسبب اختلاف جنسيتها واغترابها عن موطنها تونس، مشيرا إلى أنه لم تكن تتوقع كل هذا الكيد في البداية لكنها بدأت تتأقلم على الوضع مع الوقت.

وقالت الفنانة هند صبري خلال لقائها ببرنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي: “اتعرضت للكيد كتير، كانو مسميني المغتربة، وكان بيتقالي كدة في أوساط معينة، لكن أنا مكنتش بحط في بالي الكلام ده وبدأت أخد على الوضع، لأن اكتشفت انهم بيتعمدو يضايقوني ويكيدوني”.