/679651/وزير-العدل-يتم-العمل-الان-على-بلورة-صياغة-كاملة-لقانون-الايجار-القديم

قال وزير العدل المستشار عمرو مروان، أنه يتم العمل الان على بلورة صياغة كاملة لقانون الايجار القديم، موضحا انه لن يكون هناك انحياز إلى طرف على حساب الاخر بشان تعديلات الايجار القديم.

دوت الخليج

وتابع خلال حواره مع الاعلامي نشات الديهي بمقر وزارة العدل ، عبر برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية تن، مضيفا:" بلورة صياغه كاملة للقانون المتعلق بشان الايجار القديم، سوف تكون خلال مدة لا تقل عن شهر، ويتم العمل على حصر وحدات الايجار القديم من أجل تقديمها للجنة البرلمانية الحكومية.

وزير العدل: مشروع قانون جديد لاعتبار التعدي على الآراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف

قال المستشار عمرو مروان وزير العدل أنه يتم العمل على اعداد مشروع قانون لتجريم التعدي على الاراضي الزراعية، واعتبارها جريمة مخله بالشرف، موضحا ان الامر ليس مجرد بناء على الارض الزراعية بل تدمير لمصادر الغذاء، :" قائلا الدولة بتبني لكل المستويات الاجتماعية، منوها ان الرئيس السيسي قدم حلول في هذا الامر وذلك بفتح ملف الايجارت بدلا من كونها كانت تمليك فقط".

وتابع ان وزارة الاسكان تعمل على هذا المحور، حيث ان الدولة المصرية تعطي البديل حتى لا يكون هناك حجة للمخالف.