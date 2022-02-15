«بيخاف منها».. هند صبري تفجر تصريحات جريئة حول علاقة الرجل بالمرأة الناجحة

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فجرت الفنانة هند صبري جملة تصريحات جريئة حول علاقة الرجل بالمرأة الناجحة والتي تسعى دائما لاثبات قوتها، مؤكدة أن الرجل يخشى المرأة الذكية.

دوت الخليجيرصد تصريحات هند صبري الجريئة عن علاقة الرجل بالمرأة الناجحة

وقالت هند صبري خلال حلولها ضيفة على برنامج ABtalk: «مسلسل عايزة أتجوز كان نقد لاذع للنظرة الدونية للمرأة الغير متزوجة ومكنش نيتنا أننا نشجع البنات على إنها متتجوزش».

هند صبري تصدم الجمهور بتصريحات قوية عن علاقة الرجل بالمرأة الناجحة

وتابعت هند صبري مطرقة بالحديث عن المرأة المستقلة والناجحة فقالت: ««دور الزواج اختلف كان هو المهم للمرأة لكن دلوقتي بقت تبص لحياتها، وكل أما المرأة تكون عنصر واخد وضعه في المجتمع كل أما تربي جيل صحي».

وتابعت حديثها: «الست دلوقتي بقت تعتمد على نفسها في كل حاجة ودا مجنن الرجالة، ومفيش راجل شرقي بيسعد لنجاح مراته، لكن هي بتطلع أحسن ما فيه».

هند صبري تحصد لقب سفيرة النوايا

على الصعيد الآخر، حصدت الفنانة هند صبري على لقب سفيرة النوايا الحسنة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فضلًا عن حصولها على شهادة جائزة نوبل للسلام من البرنامج تقديرًا لمساهمتها في حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020.

واحتلت المركز الثاني ضمن قائمة النجمات الأكثر ظهورًا كبطلات في الأفلام، وذلك في ترتيب قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي لأفلام المرأة التي يدرجها مهرجان أسوان السينمائي الدولي، وتواجدت الفنانة هند صبري في قائمة أفضل فيلم عربي عن المرأة ب4 أفلام، بينما احتلت الراحلة فاتن حمامة قمة القائمة ب5 أفلام سينمائية.

آخر أعمال هند صبري

وكانت قد شاركت هند صبري منصة نتفلكس مسلسها الجديد «البحث أن علا» بجانب الفنان هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، ويناقش العمل مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

وتعرض هند صبري لجملة انتقادات لاذعة بعد ظهورها ببدلة رقص، خلال أحداث المسلسل، إذ أنه لم يكن من المتوقع لهند صبري تلك الجراءة خاصة في فترة أعمالها الأخيرة.