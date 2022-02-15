إصابة أحد أعضاء فرقة BTS بفيروس كورونا.. هاشتاج دعمه يشغل تويتر

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أصيب عضو فرقة BTSالكورية، الشهير بـ"في" بفيروس كورونا المستجد، وهو خامس عضو للفرقة يصاب بالفيروس، بعدما سبقه كل أفراد الفرقة الباقين بالإصابة خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

دوت الخليج يرصد خامس إصابة بفيروس كورونا في فرقة BTS

إصابة عضو فرقة BTS بفيروس كورونا

وأصدرت الشركة المسؤلة عن الفرقة الكورية الشهيرة BTS، بيانًا رسميًا أمس 15 فبراير، تُعلن فيه عن إصابة عضو الفرقة الشهير بـ"في"، وقال البيان:" تلقى "في" جرعتين من لقاح كورونا ولا تظهر عليه أي أعراض مقلقة غير ارتفاع بسيط في الحرارة والتهاب الحلق، وهو الآن يحصل على عناية في بيته متبعًا تعليمات من مهنيي الرعاية الصحية. تقابل "في" يوم السبت 12 فبراير بباقي الأعضاء ولكنهم كانوا يرتدون أقنعة ولا تظهر عليهم أي أعراض".

إصابة أعضاء فريق BTS الغنائي

لم يكن في هو العضو الأول الذي في فرقة BTS الكورية الذي أُصيب بفيروس كورونا، ولكن سبقة 4 من زملائه ، وهم شوجا، نامجون ويونجي، والذين أصيبوا خلال شهر ديسمبر الماضي، أما عن العضو جيمين، فهو أصيب بكورونا خلال يناير المنقضي، تزامنًا مع معاناته مع الزايدة الدودية.

هاشتاج لدعم عضو فرقة BTS الكورية

أنشاء الأرمي أو الجمهور المتابع لفرقة BTS، هاشتاج لدعم العضو في المصاب بفيروس كورونا #GetWellSoonTaehyung، وهذا الهاشتاج تصدر قوائم البحث خاصة على موقع تويتر، وهذا في العالم بأجمه وليس مصر فقط؟

بهذا أصبحت فرقة BTS تريند بسبب فيروس كورونا للمرة الخامسة، لحملات الدعم التي يقوم بها الأرمي، مع كل إصابة في الفريق، وهذا لانتشار موردين فرقة BTS في العالم كله.

الفرقة الغنائية الكورية BTS

تم تأسيس فرقة BTS الكورية عام 2013، مكونة من 7 شباب في سن المراهقة، كانوا يعملون على تأليف أغنياتهم وإنتاج بعض الأغانية لعرضها في كوريا، وبعدها بدءوا في عمل جولات حول العلم لتقديم أغنياتهم لأكبر عدد من الجمهور، مما نتج عنه جمهور الكبير ومتشعب في كل بلدان العام، وأطلقوا على أنفسهم "أرمي" أي الجيش الخاص بفرقة BTS، ويزداد جمهورهم بين المراهقين بشكل مستمر رغم إختلاف اللغة والثقافة.