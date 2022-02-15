عاجل- شقق الإسكان الاجتماعى.. شروط الحجز والسداد لـ 7 آلاف وحدة استلام فورى

جدة - نرمين السيد - قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، إن الوحدات السكنية التى تم بدء حجزها اليوم الثلاثاء، موجهة لمحدودى ومتوسطى الدخل ضمن إطار مبادرة التمويل العقارى للبنك المركزى.





وتابع خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدات السكنية تتفاوت فى المساحات والأسعار، لافتًا إلى أن محدودى الدخل يمكنهم التقديم فى أى نوع من الوحدات.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان أن دخل محدودى الدخل لا يتجاوز 10 آلاف جنيه للفرد والأسرة 14 ألف جنيه، والحد الأدنى 1200 جنيه للفرد و3 آلاف للأسرة، حسبما حدده البنك المركزى.

وأردف أن الحد الأقصى للتمويل لمبادرة الـ 3 % هى 30 عامًا، وتشمل أرباب المعاشات حتى 75 عامًا، مستطردًا أن الطرح الحالى يشمل 7 آلاف وحدة سكنية قابلة للاستلام الفورى فى مناطق مرفقة ومُنماة وهناك سكان فى تلك المناطق، وأنه يمكن للمواطنين معاينة الوحدة السكنية قبل الحجز.

وواصل حديثه، أن كراسات الشروط بها كل أوصاف الوحدات السكنية وموقعها وكل التفاصيل الخاصة بها، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير من الجماهير على عمليات الحجز.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن من لا تنطبق عليه الشروط للحصول على وحدات فى الطرق يمكنه ترك جدية التسجيل، للطرح المقبل أو يسحبها.

وأوضح أن كراسة الشروط مجانية لمن يريد الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكترونى، أما الراغب فى التسجيل يحصل عليها بـ 500 جنيه إلى جانب مبلغ جدية الحجز.

وحول الإقبال الكبير على الموقع، أوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن أسبقية الحجز لا تعنى التقديم حسب الأيام، ولكن الفرص متكافئة لمن يتقدم خلال الفترة المعلن عنها.