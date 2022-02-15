سفير الاتحاد الأوروبى: مصر تلعب دورا عالميا فى ملف تغير المناخ

وأضاف برجر، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن القمة ستوفر فرصة فريدة لإرساء أسس شراكة متجددة وأعمق بين الاتحاد الأوروبى والاتحاد الإفريقى، مع أعلى مشاركة سياسية، قائمة على الثقة والفهم الواضح للمصالح المشتركة، وبهدف تحقيق رخاء أكبر، لافتًا إلى أن القادة سيبحثون أيضًا أدوات وحلولا لتعزيز الاستقرار والأمن.
وأكد أن مصر تلعب دورًا مهمًا فى الشؤون الإفريقية، مشيرًا إلى أن المشاركة النشطة للرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه فى هذه القمة الرئيسية هى دليل إضافى على أهميتها.
ولفت برجر إلى أن مصر سيكون لها أيضًا دور عالمى رئيسى فى وقت لاحق بصفتها الدولة المضيفة لقمة المناخ COP 27.
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