/679644/خالد-عكاشة-الدولة-المصرية-حملت-مشاكل-القارة-الافريقية-على-عاتقها

علق العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، على زيارة الرئيس السيسي الهامة للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي، قائلا ان الدولة المصرية تحمل هموم القارة الافريقية على عاتقها حيث العمل على التشبيك الايجابي بين القارة الافريقية والكيانات العالمية وهو ما رأيناه في مجموعات العشرين والصين وبريطانيا.

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ونوه عكاشة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الحياة اليوم يقدمه الاعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على قناة الحياة، أن القيادة السياسية المصرية عملت على تقوية الدور الافريقي وظهر ذلك اثناء تراسها الاتحاد الافريقي وعملت بشكل جاد من أجل عملية التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا.

خالد عكاشة: الدولة المصرية حملت مشاكل القارة الافريقية على عاتقها

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى الادوار الناجحة التي قامت بها الدولة المصرية من أجل نقل مصالح القارة، لذلك ظهر ذلك في الحرص على المكشاركة بهذه القمة.

وتوقع خالد عكاشة أن تقوم الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ان تقوم بطرح قضايا المناخ والتوسع في مجال الطاقة النظيفه والاستثمار بها.