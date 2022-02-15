/679641/هند-صبري-دخولي-في-نتفلكس-أثر-على-حياتي-الشخصية

تحدثت الفنانة هند صبري عن أزمة مرة بها خلال الفترة الماضية، بعد خوض تجربة الإنتاج والتمثيل بالتعاون مع منصة نتفلكس العالمية، مؤكدة أنها تعرضت للضغط والتعب النفسي.

دوت الخليج يرصد أزمة هند صبري مع منصة نتفلكس العالمية

وقالت هند صبري خلال لقائها ببرنامج «ABtalk»والذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب: «دخلت تحدي إني أكون ممثلة ومنتجة لنت فليكس، وبعد سنتين تعب وصعوبات، العمل هينزل دلوقتي للعالم».

واضافت صبري خلال البرنامج: «كنت مضغوطة جداا وكنت فاكرة اني قادرة أعمل اي حاجة، ودا أثر على حياتي الشخصية، ومع بناتي، الموقف كان سخيف لأن ولادي كانو بيقولوا وحشتيني لكن كنت برر لده بأنهم عندهم حلم وهيسعوا ليه شبه مانا بسعى لحلمي».

البحث عن علا أحد اعمال هند صبري على نتفلكس

وشاركت هند صبري منصة نتفلكس مسلبسها الجديد «البحث أن علا» بجانب الفنان هاني عادل، سوسن بدر ومجموعة من النجوم الشباب، تأليف: غادة عبد العال ومها الوزير، ويناقش العمل مواضيع مهمة ومتنوعة مثل علاقات الآباء والأبناء، والصداقات، والفرص الثانية ورحلة البحث عن الذات، وهو استكمالا لمسلسل عايزة اتجوز الذي عرض منذ اكثر من 6 سنوات.

هند صبري في مرمى الإنتقادات بسبب البحث عن علا

وتعرضت هند صبري لانتقادات لاذعة بسبب أثار مشهدها ببدلة الرقص بشكل كبير، والتي ظهرت به بصحبة الراقصة دينا في حديقة مكان ما، وجاءت تعليقات الجمهور بين المهاجمة لها والمعجبة بهذا المشهد، وجاءت بعض التعليقات قائلة:”أنا شايف الناس مستغربه الحكايه دى أوى على هند صبرى انهاتخرج ببدلة الرقص أنا عن نفسى مش مستغرب خالص وعادى جدًا كمان بالنسبه ليها اقصد”.

وكتب اخر:”خلصنا من مني زكي هيطلع حوار هند صبري ببدلة الرقص و يكأنهم كانوا بيبيعوا سبح قبل كده”، وأضاف أحدهم: ”هند صبري قالت انه اتعرض عليها دور منى زكي في فيلم اصحاب ولا اعز ورفضته”.

ودافع عنها مخرج العمل خلال قلاىه ببرنامج كلام الناس، فقال: «المشهد بيحصل في الحقيقة، والشخصية كانت نفسها ترقص فصحبتها جبتلها بدلة رقص وماعتقدش فيها أي إساءة،الناس دلوقت قت بتركز في حاجات جديدة بس هتروح مع الوقت».

وتابع هادي الباجوري حديثه: «اي المشكلة في بدلة الرقص ما الناس كلها على البحر لابسة مايوهات، والبدلة كانت معظمها مقفولة واللي مش عاجبه أعمالي ميتفرجش، احنا تعبنا في المسلسل ومينفعش مجهودنا يروح بتفصيله بسيطة زي دي».