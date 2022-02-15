/679639/نشآت-الديهي-السيسي-رئيس-أفريقي-بامتياز-تبنى-فكرة-العمل-الأفريقي-المشترك-بنفسه

علق الإعلامي نشأت الديهي على زيارة الرئيس السيسي الهامة للعاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي، منوها أن الرئيس السيسي يعتزم على التركيز على كافة الموضوعات التي تهم القارة الافريقية، كما انه يهتم دائما بالعمل المشترك، لذلك تجد دائما ثصوتا افريقيا يخرج منن القاهرة للحديث عن كل ما يهمك القارة.

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وتابع الديهي خلال برنامجه بالورق والقلم، ان الرئيس السيسي تبنى فكرة العمل الافريقي المشترك ، حيث المشاركة في هذه القمة من اجل اثراء عدد من القضايا الهامة.

نشآت الديهي: السيسي رئيس أفريقي بامتياز تبنى فكرة العمل الأفريقي المشترك بنفسه

ونوه الديهي أن الرئيس السيسي سوف يشارك في يوم 17 فبراير في القمة الافريقية الاروبية، منوها ان الرئيس السيسي ، رئيس افريقي بامتياز، مستشهدا باولى زياراته بعد توليه الرئاسة والتي كانت في 2014 حيث قام بالذهاب إلى الجزائر ثم بعد ذلك مر على دولتين افارقة اثناء العودة.

نشآت الديهي: القارة السمراء تعرضت للظلم وآن الاوان لاستعادة قوتها

وأكمل الديهي ان القارة السمراء تعرضت للظلم على مدار فترات طويلة، وبالتالي ان الاوان إلى العمل على تنميتها في كافة المجالات وانهاء النزاعات بها.