/679635/استئناف-القاهرة-تقرر-حظر-النشر-في-قضية-آثار-شقة-الزمالك

قررت محكمة استئناف القاهرة بحظر النشر في قضية آثار شقة الزمالك، والتي يتم محاكة المستشار السابق أحمد عبد الفتاح فيها وزوجته لاتهامهما بالاتجار في الآثار.

دوت الخليج

وكانقبلها قد حددت المحكمة جلسة 19 فبراير الجاري لنظر أولى جلسات القضية أمام إحدى الدوائر الجنائية، حيث أمر النائب العام بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بالاتجار في الآثار من هلال اعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية، ترجع إلى ازمنة مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة محمد علي.

استئناف القاهرة تقرر حظر النشر في قضية آثار شقة الزمالك

حيث كشفت التحقيقات عن خضوع هذه الآثار للحماية بامر القانون ـ حبث انها لم تسجل المجلس الأعلى للآثار، ولم يخطر المتهمان المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسع عشرة قطعة (١١٩) من ممتلكات أسرة محمد علي الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

تجدر الاشارة لإلى قيام الاجهزة الامنية بمديرية أمن القليوبية بضبط 27 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة.

وكان بحوزة العاطلين كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع بينها الحشيش والهيروين والشادو والبودر والأقراص المخدرة وحيازة الأسلحة النارية، وتانتي هذه الحملات في إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون.

حملات أمنية موسعه تسفر عن ضبط 27 عاطلا بالقليوبية

هذا وتم تحرير محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمورى مراكز وأقسام الشرطة بالقليوبية، بشن حملة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.