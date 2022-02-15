/679634/ريم-مصطفى-تشارك-في-السباق-الرمضاني-2022-ببطولة-مطلقة

تسعتد الفنانة الشابة ريم مصطفى لإضافة نجاح جديد في تاريخها الفني، وذلك من خلال خوض أولى بطولتها المطلقة في مسلسل رمضاني لعام 2022، لم تستقر على اسمه حتى الآن.

تحية مصريرصد تفاصيل مشاركة ريم مصطفى في رمضان 2022

ويعد مسلسل ريم مصطفى الجديد التي من المقرر أن تشارك به في الماراثون الرمضاني المقبل الذي يقوده عدد كبير من نخبة نجوم الفن، من باسم علي الخطيب، وإسلام شتا، وأحمد رجب حسن، وإخراج رامي رزق الله، وإنتاج أحمد عبد العاطي.

ريم مصطفى في مسرحية نص الليل

وكانت شاركت ريم مصطفى، في مسرحية «نص الليل»، بجانب الفنان الشهير حسن الرداد، وهو عمل مسرحى جديد مستوحى من عالم الكاتب الراحل بهجت قمر، وهو مشروع جديد يعرض للمرة الأولى فى موسم الرياض، ويعتمد على اعادة تيمات مختلفة قدمها الكاتب الراحل بهجت قمر فيها مزيج من المسرحيات والأفلام والمسلسلات الاذاعية والتلفزيونية، وتم وضعها في قالب مسرحي جديد برؤية مختلفة وعصرية كتبها أيمن بهجت قمر نجل الكاتب الراحل، وهي من بطولة حسن الرداد، غادة عادل ريم مصطفى، محمد عبد الرحمن والإخراج لعمرو عرفة.

الفنانة ريم مصطفى

ريم مصطفى، ممثلة مصرية. خريجة كلية الإعلام قسم الإذاعة والتلفزيون، عملت في بداية حياتها بالتسويق، ثم بدأت حياتها الفنية في الدراما التلفزيونية منذ عام 2013 من خلال مسلسل فض اشتباك.

ريم مصطفى تشهد حالة اذدهار فني

الجدير بالذكر أنه تشهد ريم مصطفى عدد من النشاطات الفنية، إذ تعاقدت مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم جروب الماميز مع غادة عادل وروبي، وبيومى فؤاد، ومحمد سلام، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج معتز التوني وإنتاج محمد رشيدي، ومن المقرر بدء تصويره مطلع العام المقبل، ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية وتدور أحداثه في إطار لايت حول 3 أمهات والمواقف التي تواجههم.

كما تشارك كلا من آسر ياسين، وخالد الصاوي، وبمشاركة محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، لارا إسكندر، منذر رياحنة، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، مع ظهور عدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج أحمد مدحت، في مسلسل الثامنية أولى أعمال تركي آل الشيخ في مجال التأليف.