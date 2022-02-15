/679633/مينا-مكين-مركز-الحوار-يهدف-إلي-خلق-تواصل-مع-الشباب-المصريين-الدارسين-في-الخارج
قال مينا مكين، ممثل مركز الحوار، إن المركز تابع لوزارة الهجرة يهدف إلي خلق تواصل بين مصر و الشباب المصريين الدارسين في الخارج، لتوفير كافة المعلومات بكل شفافية ووضوح للجميع الشرائح والتخصصات.
دوت الخليج
واوضح مكين، أن المركز يساعد الطلاب المصريين علي الوصول إلي المجتمع المصري في الدول المقيمين فيها، كما أنه يساعدهم في التعرف علي الجامعة المناسبة ليهم وافضل أماكن الإقامة وطريقة تفعيل الحساب البنكي.
مينا مكين: مركز الحوار يهدف إلي خلق تواصل مع الشباب المصريين الدارسين في الخارج
وأشار مؤسس مركز الحوار، إلي أن مصر لديها ١٩ ممثل في الخارج لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن مصر، لافتا إلي أن المركز مسؤول عن حل أي مشكلة يواجهها الطالب عن طريق التواصل مع وزارة الهجرة لحل هذه المشكلة.
وتابع مينا مكين، أن المركز يقدم ورشة شهرية عن طريقة عمل cv و والمساعدة في إجراء مقابلات عمل interviews بسهولة بالإضافة إلي القدرة علي علم التقييمات الموجودة علي الانترنت وطريقة تجاوز هذا التقييم.
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