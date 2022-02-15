/679630/13-قرار-حاسم-من-اتحاد-الكرة-على-رأسها-إقالة-شوقي-غريب

أصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، عقب إجتماع مجلس الإدارة عصر اليوم، على حزمة من القرارات الهامة والمؤثرة على الكرة المصرية في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاءت إقالة شوقي غريب وجهازة الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، على رأس قائمة قرارات اتحاد الكرة.

قرارات اتحاد الكرة

- وليد العطار متحدث رسمي دائم للاتحاد

- توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي وأيضًا الجهاز الفني لمنتخب الصالات لعدم وجود ارتباطات رسمية.

- استكمال المناقشة في جلسة قادمة في وجود عصام عبد الفتاح من أجل إجراء بعض التعديلات في لجنة الحكام، وتم توجيه الشكر لوجيه أحمد وعزب حجاج، وعصام عبد الفتاح قدم خطة التطوير.

- اتحاد الكرة سيتحمل تكاليف سيارات الإسعاف في القسمين الثاني والثالث والرابع.

- كل متطلبات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول ستكون مجابة لذلك تم تكليف جمال علام بالإشراف على المنتخب الأول ورئاسة بعثة مصر التي ستتوجه للسنغال.

- تم تعيين خالد كامل مديرًا لإدارة مسابقات القسم الثاني.

- طُلب من مصطفى عزام أن يعرض تقريره عن مشروع الهدف وما يحتاجه في الأسبوع المقبل.

- إقامة مباراتين وديتين لمنتخب مصر مواليد 2003 أمام سلوفاكيا في شهر مارس المقبل.

- ستكون هناك مباراتين لمنتخب مصر النسائي أمام غينيا في مارس، وتم تجديد الثقة في أجهزة منتخبات الكرة النسائية.

- تم تكليف محمد أبو الوفا وعامر حسين تشكيل جهاز فني لمنتخب الشاطئية.

- تم اعتماد قرار أن يكون دوري القسم الثاني يتكون من 24 فريقًا بداية من الموسم 2023-2024، ومجموعة شمال سيناء ستكون مستقلة بداية من الموسم المقبل.

- تم تكليف حازم إمام ومحمد بركات لاختيار الكرة الموحدة للموسم المقبل.

- ملف المفاوضات المالية مع الشركة الراعية تم تكليف الدرندلي وجمال علام للتحدث في الأمور المالية.

نهائي كأس أمم إفريقيا 2021

خسر منتخب مصر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 أمام السنغال بركلات الترجيح، بعزة أداء وكل فخر، بعد تقديم مباراة من العيار الثقيل في البطولة، وجرجرت أسود التيرانجا للوقت الإصافي بالتعادل السلبي.

سيطر الحزن على لاعبي وكل محبي المنتخب المصري، ولكن كانت الأعباء أفقل على قائد الفريق محمد صلاح، بعد ضياع اللقب للمرة الثانية في اللحظات الأخيرة.

ظهر محمد أبو جبل بقوة في البطولة، بعد تصديه 4 ركلات ترجيح في البطولة، وتصدي ركلة جزاء في بداية مباراة النهائي من ساديو مانى، وجاء معظم تصديه للركلات وهو يمتلك قزازة مياة.