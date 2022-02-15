في الدقيقة 65.. صديق كالابا يتقدم لسموحة أمام الزمالك .. فيديو

أحرز صديق كالابا الهدف الأول لفريق سموحة في مرمي الزمالك في الدقيقة 65 من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

محمد عواد في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد عبد الشافي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة.

في الوسط: إسلام جابر ويوسف أوباما ومحمد أوناجم ورزاق سيسيه ومحمود عبد الرازق شيكابالا.

في الهجوم: عمر السعيد.

بينما يجلس على. دكة البدلاء كل من: محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمد أشرف روقا ومحمد طارق وإمام عاشور وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش وأحمد سيد زيزو.

بينما ضم تشكيل سموحه كل من الهاني سليمان، رجب نبيل،خالد عبد الفتاح، أحمد حكم ، محمد شكرى، محمد كناريا ، حليمو ، محمد عبد العاطي، عبد الكبير الوادي، إيليا سيلا ، حسين فيصل .

يدخل الزمالك اللقاء في المركز الثانى برصيد 19 نقطة من 8 مباريات، جمعها من 6 انتصارات وتعادل وهزيمة وسجل 17 هدفا واستقبل 7 أهداف، في المقابل يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 15 نقطة من 8 مباريات جمعها من 4 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة وحيدة سجل 14 هدفا واستقبل 13 هدفا.