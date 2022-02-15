شيخ الأزهر يستقبل رئيس المجلس الأعلى للإعلام

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.
وأعرب كرم جبر عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر وجهوده في نشر صحيح الدين، والتعريف بالإسلام الوسطي وتفنيد شبهات المتطرفين ومجابهة أفكارهم، مؤكدا أن الأزهر كان وسيظل قلعة العلم والعلماء التي تُصدر المعرفة والثقافة للعالم كله.
من جانبه، شدد فضيلة الإمام الأكبر على ضرورة تبني الإعلام استراتيجيات هادفة لخدمة المجتمعات وتعزيز القيم والأخلاق و التحلي بالمصداقية وأمانة الكلمة، واحترام وعي الشعوب.
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