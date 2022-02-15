الهجرة: مصر تستطيع بالصناعة يستهدف الاستفادة من خبرات خبرائنا بالخارج

جدة - نرمين السيد - استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، لمناقشة الاستعدادات لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع" والتى تعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة "، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، بحضور السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولى.





وأعربت السفيرة نبيلة مكرم بالمهندس محمد السويدى، عن سعادتها للتعاون مع اتحاد الصناعات فى إطار الاستعداد لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مثمنة مشاركة المهندس محمد السويدى واتحاد الصناعات فى ورش العمل التحضيرية التى تم عقدها بمشاركة خبرائنا بالخارج تحضيرًا للمؤتمر والتى ناقشت عددا من المجالات الصناعية التى تأتى ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعى.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" الذى يستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج فى مجالات تطوير الصناعة، سيناقش تطوير صناعات الدواء والنقل، واستخدامات الطاقة النظيفة فى إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخى COP27، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة فى الاستثمار الصناعى فى المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية فى الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجلسة الافتتاحية من المقرر أن تناقش استراتيجية الدولة المصرية فى التمويل والتنمية الصناعية، بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع القارة الأفريقية فى مجال الصناعة.

وأوضحت الوزيرة أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين فى مصر، للإسهام فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة فى مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، لافتة إلى أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديرى عدد من الشركات العالمية ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعى.

من جانبه، أبدى المهندس محمد السويدى استعداده واتحاد الصناعات للتعاون مع وزارة الهجرة فى التحضير للمؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا المؤتمر له من الأهمية الكبيرة للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج التى اكتسبوها خلال فترة عملهم فى الشركات العالمية، فضلًا عن نقل التكنولوجيا التى يعملون بها بالخارج للمساهمة فى توطين الصناعة بمصر.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعات أن القطاع الخاص يلقى دعمًا كبيرًا من الحكومة ويشارك أيضًا فى عدد كبير من المشروعات سواء فى مجال الكهرباء أو الرى وغيرها من المشاريع المختلفة، وهذا يعود لثقة الدولة فى القطاع الخاص، واليوم نتعاون مع وزارة الهجرة فى التحضير لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" والذى من المتوقع أن يخرج بالعديد من الأفكار والتوصيات التى من شأنها دعم تطوير قطاع الصناعة.